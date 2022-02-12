Телеведуча Маша Єфросиніна стала ведучою відбору на Євробачення 2022 від України.

Артистка з’явилася перед глядачами в довгій золотій блискучій сукні з глибоким декольте та високим розрізом від американського бренду Sherri Hill за $1 455 (40 900 грн). Її волосся зачесане в легкі локони, а на обличчі – нюдовий макіяж. З аксесуарів Єфросиніна віддала перевагу ніжним довгим сережкам.

Також Маша в Instagram зазначила, що оргкомітет Національно відбору затверджував вбрання, в якому вона вестиме музичний конкурс.

– Майже одноголосно! Золото рулить, – написала Маша.

Варто зазначити, що Маша Єфросиніна вже вела пісенний конкурс Євробачення в 2005 році після того, як співачка Руслана привезла Україні перше місце в 2004 році.

За лаштунками з артистами спілкується Тимур Мірошниченко. Він є незмінним коментатором Євробачення на Суспільному мовленні, в тому числі дитячого.

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, відбувається фінал відбору на Євробачення 2022 від України. За право представляти нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі у Турині (Італія) борються вісім учасників. Серед яких – гурт Cloudless, Michael Soul, гурт Our Atlantic, Barleben, гурт Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy та Аліна Паш.

Фінал відбору відкрив гурт Go-A, який представляв Україну на Євробаченні у 2021 році. Музичний колектив виступив із піснею Шум.

Усі пісні фіналістів нацвідбору на Євробачення 2022 – слухайте на Фактах ICTV.