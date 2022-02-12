Телеведущая Маша Ефросинина стала ведущей отбора на Евровидение 2022 от Украины.

Артистка появилась перед зрителями в длинном золотом блестящем платье с глубоким декольте и высоким разрезом от американского бренда Sherri Hill за $1 455 (40 900 грн). Ее волосы уложены в легкие локоны, а на лице нюдовый макияж. Из аксессуаров Ефросинина отдала предпочтение нежным длинным сережкам.

Также Маша в Instagram отметила, что оргкомитет Национально отбора утверждал наряд, в котором она будет вести музыкальный конкурс.

— Почти единогласно! Золотишко рулит, — написала Маша.

Стоит отметить, что Маша Ефросинина уже вела песенный конкурс Евровидение в 2005 году, после того, как певица Руслана привезла Украине первое место в 2004 году.

За кулисами с артистами общается Тимур Мирошниченко. Он является неизменным комментатором Евровидения на Общественном вещателе, в том числе и детского.

Напомним, сегодня, 12 февраля, проходит финал отбора на Евровидение 2022 от Украины. За право представлять нашу страну на международном песенном конкурсе в Турине (Италия) борются восемь участников. Среди которых — группа Cloudless, Michael Soul, группа Our Atlantic, Barleben, группа Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy и Алина Паш.

Финал отбора открыла группы Go-A, которая представляла Украину на Евровидении в 2021 году. Музыкальный коллектив выступил с песней Шум.

Все песни финалистов нацотбора на Евровидение 2022 — слушайте на Фактах ICTV.