Телеведуча Маша Єфросиніна вперше дуже відверто розповіла про свій досвід в ролі дружини військового. За її словами, вона більше нічого не боїться, крім одного.

– Єдиний страх сьогодні – це втратити Тимура. Більше я не боюся нічого: я зароблю, я знайду, я доїду, я впораюся, – зізналася Маша в розмові на каналі Veteran Hub.

Єфросиніна пригадала початок повномасштабного вторгнення та рішення чоловіка Тимура Хромаєва піти захищати Україну. Каже, що він повідомив їй про це телефоном. Прийняти новий стан речей було важко, проте, ведуча зрозуміла вчинок коханого та пишається ним.

– Я, в принципі, не уявляю як би я могла жити зараз з чоловіком, який би повів себе інакше. Я не уявляю, що б я відчувала до чоловіка, який би поїхав, вивіз всю нашу родину, і зараз ми сиділи десь на Мангеттені, – наголосила ведуча.

Разом з тим Маша Єфросиніна зауважила, що періодично її злить, що чоловік не поруч і їй треба поратися з усім самій. Зірка зізналася, що стала зриватися на дітях, адже морально складно винести усі виклики.

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Розмова відбулася в межах подкасту Кохані, де свої історії розповідають ті, хто чекає на рідних з фронту. Раніше телеведуча показувала своїм підписникам, що для неї означає найкраще ранкове привітання.

Фото: скрин з інтервʼю на каналі Veteran Hub