Телеведущая Маша Ефросинина впервые очень откровенно рассказала о своем опыте в роли жены военного. По ее словам, она больше ничего не боится, кроме одного.

— Единственный страх сегодня — это потерять Тимура. Больше я не боюсь ничего: я заработаю, я найду, я доеду, я справлюсь, — призналась Маша в разговоре на канале Veteran Hub.

Ефросинина вспомнила начало полномасштабного вторжения и решение мужа Тимура Хромаева пойти защищать Украину. Говорит, что он сообщил ей об этом по телефону. Принять новое положение вещей было трудно, однако, ведущая поняла поступок любимого и гордится им.

— Я, в принципе, не представляю, как бы я могла жить сейчас с мужчиной, который бы повел себя иначе. Я не представляю, что бы я чувствовала к мужчине, который бы уехал, вывез всю нашу семью, и сейчас мы сидели где-то на Манхэттене, — отметила ведущая.

Вместе с тем Маша Ефросинина отметила, что периодически ее злит, что муж не рядом и ей надо справляться со всем самой. Звезда призналась, что стала срываться на детях, ведь морально сложно вынести все вызовы.

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Разговор состоялся в рамках подкаста Кохані, где свои истории рассказывают те, кто ждет родных с фронта. Ранее телеведущая показывала своим подписчикам, что для нее означает лучшее утреннее приветствие.

Фото: скрин из интервью на канале Veteran Hub