Українська ведуча Маша Єфросиніна візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня. Зірка буде журналістом на знаковому заході.

Про це Маша розповіла шанувальникам в Instagram.

За її словами, YouTube довірив їй брати інтерв’ю та ставити запитання видатним гостям, і в зірки хороші передчуття щодо саміту.

– І я також, як і ви, в очікуванні позитивних новин для України. Тому побажайте нам усім удачі, – додала Єфросиніна.

Для цього буде окрема студія, де Маша та інші інтерв’юери дізнаватимуться подробиці від лідерів думок.

Зірка також розповіла, як добирається до Вільнюса з України – разом зі своїм сином вона за півтора дня дісталася до Варшави потягом. Ведуча також показала, чим харчується за кордоном – вона купила в супермаркеті овочі, фрукти, сири, гранолу, крупи, макарони, чипси та морозиво.

Нагадаємо, що тільки нещодавно Єфросиніна привезла дітей в Україну – її 8-річний син і 19-річна донька проживають у Польщі. Зірка додала, що це їй обійшлося в 17 годин за кермом авто.