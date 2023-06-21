Уже понад рік, як Росія повномасштабно вторглася в Україну. За цей час країна-агресор принесла нашій країні та її громадянам безліч біди.

Багатьох цікавить питання – чи вступить НАТО у війну на боці України, і на нього відповів мольфар Максим Гордєєв. Каже, наразі Європа й Америка надаватимуть безліч зброї нашій країні, і далі буде ще краще.

– Але сказати, що прийде ціла армія людей офіційно – ніколи. Про це нам навіть не варто розмовляти. Це по типу контрнаступу. Потрібно мовчати, – зазначив мольфар.

Додає, у будь-якому разі нам ніхто ніколи не скаже, що за нас хтось, окрім українців і військових з інших країн, які самі вирішили до нас приєднатися.

– Європа не зацікавлена в тому, щоб провокувати Росію на подібні речі, – наголосив Гордєєв.

Раніше ми зібрали прогнози тарологів, астрологів та екстрасенсів, які сказали, коли закінчиться війна в Україні. Багато з них зійшлися на 2023-2024 роках.