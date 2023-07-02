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“Святкуємо” приїзд тривогами: Єфросиніна вперше за довгий час привезла дітей в Україну

2 Липня 2023, 14:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Маша Єфросиніна
Джерело: Маша Єфросініна

Ведуча Маша Єфросиніна вперше за довгий час привезла дітей в Україну. Її восьмирічний син Олександр і 19-річна донька Нана наразі проживають у Польщі.

Днями Маша вирушила до Польщі, де зустрілася з сином, з яким не бачилася практично місяць через свій щільний графік. Вони разом провели час і сходили на концерт подруги ведучої, співачки Олі Полякової.

Тепер Єфросиніна оприлюднила Instagram-stories, у якому повідомила, що вони вже в Україні.

– Позаду 17 годин за кермом із Варшави до Києва. На кордоні колапс – на виїзд з України сотні автомобілів. Це, мабуть, прогнозовано через страшну інформаційну напругу про ЗАЕС. Але, що цікаво, на в’їзд в Україну стільки ж авто. Черга кілометрова, і майже не рухається. Ми з дітьми вдома, нарешті! “Святкуємо” повернення двома повітряними тривогами поспіль: нічною та ранковою, – написала Маша.

Маша Ефросинина

З початком повномасштабної війни Маша Єфросиніна вивезла своїх маму і дітей до Німеччини, згодом вирішила облаштувати їхнє життя в Польщі. Сама живе на дві країни, періодично приїжджаючи до своїх близьких.

Чоловік Маші, бізнесмен Тимур Хромаєв несе службу в лавах ЗСУ.

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