Украинская ведущая Маша Ефросинина примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Звезда будет журналистом на знаковом мероприятии.

Об этом Маша рассказала поклонникам в Instagram.

По ее словам, YouTube доверил ей брать интервью и задавать вопросы выдающимся гостям, и у звезды хорошие предчувствия касательно саммита.

— И я также, как и вы, в ожидании позитивных новостей для Украины. Поэтому пожелайте нам всем удачи, — добавила Ефросинина.

Для этого будет отдельная студия, где Маша и другие интервьюеры будут узнавать подробности от лидеров мнений.

Звезда также рассказала, как добирается в Вильнюс из Украины — вместе со своим сыном она за полтора дня доехала в Варшаву на поезде. Ведущая также показала, чем питается за границей — она купила в супермаркете овощи, фрукты, сыры, гранолу, крупы, макароны, чипсы и мороженное.

Напомним, что только недавно Ефросинина привезла детей в Украину — ее 8-летний сын и 19-летняя дочь проживают в Польше. Звезда добавила, что это ей обошлось в 17 часов за рулем авто.