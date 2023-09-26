Ведуча Маша Єфросиніна розповіла, як тримає себе в тонусі під час війни. Секретами краси та молодості зірка поділилася в Instagram зі своїми шанувальниками.

Свою думку щодо догляду за собою Маша почала з думки, що зовнішній вигляд – це щоденна трудомістка робота.

– У моєму випадку це харчова дисципліна і режим, БАДи й нутрицевтики, фізичне навантаження, психотерапія. Також я підтримую духовну екологічність – багато працюю над генеральним прибиранням у своєму просторі, – заявила Єфросиніна.

Ведуча додала, що залишатися молодою і красивою їй також допомагають б’юті-процедури, тож вона постійно шукає щось нове для себе в цьому питанні.

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Зірка зізнається, що має фахівців із краси навіть у Варшаві, куди вона їздить до свого сина та мами.

– Зловила себе на думці, що там у мене цілий арсенал із фахівцями з цих процедур. Усі вони – українки, і працюють у салонах, які відкривають українки. Відвідала один із них за порадою Олі Полякової, – додала блогерка.

Раніше Єфросиніна розповіла, як живе в очікуванні свого чоловіка з фронту. Ведуча зізналася, що на цю тему розмовляти публічно їй дуже важко, вона реагує на кожен коментар про Тимура.