Ведуча Маша Єфросиніна поділилася зворушливим відео з чоловіком, підприємцем і захисником України Тимуром Хромаєвим. Сьогодні, 30 серпня, подружжя святкує 20 річницю весілля, проте не так, як планувало це раніше.

В Instagram Маша показала відео з фото, на яких вони з Тимуром постали в різні періоди життя. Супроводила вона його піснею Дмитра Кадная Тобі. За словами ведучої, 20 років тому, під час їхнього весілля, чоловік прошепотів їй на вухо: На 20-ту річницю зробимо свято ще крутішим.

– У нас уже був і сценарій божевільної паті, і нескінченний список гостей, які пройшли з нами ці роки, відіграючи в різні періоди важливі ролі для нашої сім’ї… Ми з Тимуром за ці роки створили наш дім у Києві, народили тут двох дітей. Побудували кар’єри, кожна з яких була спрямована на розвиток як соціальної так і економічної складової країни, – зазначила Єфросиніна.

Додає, Тимур на третину осетин, на третину грузин, вона кримчанка, але разом вони створили українську родину. Планували будувати будинок і розвивати екосистему своїх бізнесів.

– Прийшла одна хвора на всю голову мерзенна падла зі своєю армією убивць, і вирішила в нас усе це забрати, як і в мільйонів родин країни, проголосивши всіх нас нацистами і негідною нацією… Забрала у мене спокій за мою сім’ю, спокій за мого чоловіка… Ця мер*ота забрала у нас наші плани і сльози щастя, залишивши тільки сльози страху і розлуки, – поділилася Маша.

Сьогодні вона хоче сказати всім сім’ям, які переживають те ж саме – кривавий диктатор і його компанія поплатяться за все, і ось тоді ми всі будемо святкувати.