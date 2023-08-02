Блогерка та ведуча Маша Єфросиніна розповіла, як живе в очікуванні свого чоловіка з фронту. Артистка довго наважувалася про це поговорити і врешті записала відео в Instagram для своїх шанувальників.

На початку звернення Маша зізналася, що навчилася багато розповідати фанатам про своє життя – як хорошого, так і поганого. Однак є одна тема, про яку зірці складно говорити публічно.

– Про те, як я весь час живу зі страхом втратити свою кохану людину. Я знаю, що кожне моє слово може вириватися з контексту і підноситися по-різному. Обговорюйте будь-яку тему, але я не готова давати на це свій біль. Я реагую на кожен коментар про Тимура, – заявила Єфросиніна.

Ведуча додала, що з’являється багато коментарів щодо служби її чоловіка та їхніх стосунків.

– Я дуже агресивно на це реагую і хочу кожному написати Пішов нах*й. Але це теж ненормально і стосується тільки моїх проблем. На теми про чоловіка на фронті реагують і мої близькі, з якими ми сідаємо за одним столом. Вони ніяковіють і не знають, як на це реагувати. Але вони не винні, адже це вибір Тимура, – додала Маша.

Єфросиніна також додала, що її чоловік просить викладати знімки з її життя і не говорить з нею про війну. Маша впевнена, що подібні емоції переживають й інші жінки, які очікують на своїх чоловіків.

Нагадаємо, що в середині літа Єфросиніна привезла своїх дітей в Україну – її 8-річний син Олександр і 19-річна донька Нана зараз проживають у Польщі.