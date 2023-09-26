Ведущая Маша Ефросинина рассказала, как держит себя в тонусе во время войны. Секретами красоты и молодости звезда поделилась в Instagram со своими поклонниками.

Свою мысль касательно ухода за собой Маша начала с мысли, что внешний вид — это ежедневная трудоемкая работа.

— В моем случае это пищевая дисциплина и режим, БАДы и нутрицевтики, физическая нагрузка, психотерапия. Также я поддерживаю духовну экологичность — много работаю над генеральной уборкой в своем пространстве, — заявила Ефросинина.

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Ведущая добавила, что оставаться молодой и красивой ей также помогают бьюти-процедуры, и она постоянно ищет что-то новое для себя в этом вопросе.

Звезда признается, что у нее специалисты по красоте даже в Варшаве, куда она ездит к своему сыну и маме.

— Словила себя на мысли, что там у меня целый арсенал со специалистами по этим процедурам. Все они — украинки, и работают в салонах, которые открывают украинки. Посетила один из них по совету Оли Поляковой, — добавила блогер.

Ранее Ефросинина рассказала, как живет в ожидании своего мужа с фронта. Ведущая призналась, что на эту тему разговаривать публично ей очень трудно, она реагирует на каждый комментарий о Тимуре.