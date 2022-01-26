Не так давно украинская певица Maruv (Анна Корсун) заявила, что берет паузу в творчестве. Такое решение якобы связано с усталостью и выгоранием.

После этого в СМИ появились слухи о том, что Maruv беременна. Сама артистка слухи о пополнении не комментирует.

Издание Clutch со ссылкой на свои источники сообщает, что сейчас Maruv уже на последних сроках беременности.

В своем Instagram Maruv иногда публикует фото в купальниках и откровенных нарядах, но округлившегося живота на них не видно.