Не так давно украинская певица Maruv (Анна Корсун) заявила, что берет паузу в творчестве. Такое решение якобы связано с усталостью и выгоранием.
После этого в СМИ появились слухи о том, что Maruv беременна. Сама артистка слухи о пополнении не комментирует.
Издание Clutch со ссылкой на свои источники сообщает, что сейчас Maruv уже на последних сроках беременности.
В своем Instagram Maruv иногда публикует фото в купальниках и откровенных нарядах, но округлившегося живота на них не видно.
Интересно, что в конце декабря Maruv представила новую песню, в которой прощается со своей любовью и просит ее не забывать.
– Все хорошо имеет свойство когда-нибудь заканчиваться. Этой песней я хочу сказать прощай старой главе моей жизни, – написала Maruv.
Поклонников удалось заинтриговать -они предположили, что “новым разделом жизни” Maruv может быть беременность.