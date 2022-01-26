Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Персони

Maruv беременна первенцем — СМИ

26 января 2022, 19:38
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Maruv беременна первенцем — СМИ
Источник: Maruv

Не так давно украинская певица Maruv (Анна Корсун) заявила, что берет паузу в творчестве. Такое решение якобы связано с усталостью и выгоранием.

После этого в СМИ появились слухи о том, что Maruv беременна. Сама артистка слухи о пополнении не комментирует.

Издание Clutch со ссылкой на свои источники сообщает, что сейчас Maruv уже на последних сроках беременности.

В своем Instagram Maruv иногда публикует фото в купальниках и откровенных нарядах, но округлившегося живота на них не видно.

Интересно, что в конце декабря Maruv представила новую песню, в которой прощается со своей любовью и просит ее не забывать.

– Все хорошо имеет свойство когда-нибудь заканчиваться. Этой песней я хочу сказать прощай старой главе моей жизни, – написала Maruv.

Поклонников удалось заинтриговать -они предположили, что “новым разделом жизни” Maruv может быть беременность.

Читайте также:
maruvНужен отдых: Maruv берет паузу

Теги
Maruv
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь