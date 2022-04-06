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Марс під Києвом: Руслана показала зруйновану Бородянку

6 Квітня 2022, 15:26
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Марс під Києвом: Руслана показала зруйновану Бородянку

Співачка Руслана відвідала Бородянку, яку звільнили від російських загарбників. Артистка порівняла її із планетою Марс, яка ніби розташована під Києвом.

У Facebook Руслана оприлюднила відео, повідомивши, що вирішила відвезти місцевим потерпілим допомогу.

– Привезли до Бородянки та прилеглі до Бучі населені пункти гуманітарну допомогу… Це було страшно й моторошно. Вразила реакція людей, ми співали гімн та просто обіймалися. Слава Україні! – написала виконавиця.

У відео Руслана показала, що російські військовослужбовці зробили з українським селищем міського типу. У ролику видно зруйновані будинки, школи, садки, обстріляні автомобілі та військову техніку.

– Все повністю зруйновано… Дорогою бачу весь цей треш. Серед слів немає таких термінів, які бачу, – сказала артистка.

Згодом співачка оприлюднила ще відео, наголосивши, що Росія – чорна діра світу, яка прагне засмоктати весь світ цивілізації.

– Путінська Росія цією війною сама собі підписала вирок. Сама собі зазначила свій кінець. Руїни, які вони влаштували у наших містах і селах – це відображення їхньої зруйнованої нелюдської сутності, – зазначила Руслана.

Раніше ми писали, що блогерка Даша Квіткова запросила шанувальників “русского міра” в Бучу. Вона зазначила, що оплатить квиток кожному, хто захоче подивитись, що зробили російські загарбники.

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Теги
Війна в Україні , Руслана
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