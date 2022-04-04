Жахливі кадри зі звільненого міста Бучі на Київщині шокували світову спільноту – майже всі будинки та дороги знищені, а на вулицях лежать тіла мирних людей. Їх убили російські агресори, які не жаліли нікого, зокрема й дітей та жінок.

На звірства Росії та її армії відреагували не лише політики та закордонні ЗМІ, а й українські зірки, які вирішили не стояти осторонь.

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Телеведучий Григорій Решетнік звернувся за допомогою вірша до всього світу. Він вважає, що різанина у Бучі не зійде з рук агресору – за вбивства винні мають померти.

Плювати будемо століттями в мерзотні душі,

Прокляття має бути довге і безжальне,

Молімо Бога, щоб домівки ваші с**і,

З’їв голод не міфічний, а реальний.

Українська акторка театру та кіно Олеся Жураківська за допомогою фото в Instagram пролила світло на звірства у Бучі над цивільними людьми. Зірка додала, що у цьому містечку Росія влаштувала справжній геноцид, вбиваючи всіх, хто навіть не мав зброї. Олеся закликала світ допомогти ділом, а не словами – дати Україні зброю, щоб ми могли дати відсіч чистому злу.

– Світ остаточно перестав існувати в колишній системі координат. Ось воно – абсолютне зло. Чисте без домішок ідеології та примарних високих цілей. Зло заради зла.

Акторка Міла Сивацька також показала моторошні кадри з Бучі – після визволення міста весь світ побачив, що насправді відбувається під час війни.

– Це воєнний злочин. Це геноцид українського народу – безглуздий, бридкий і огидний. Як той, про який ми читали у школі, під час Другої світової війни, – додала Міла.

Співачка Віра Брежнєва також відреагувала на жахи Бучі – вона не може повірити, що це відбувається у 21 столітті.

– Не можу повірити в це пекло. Виявляється, немає слів, які можуть виразити біль, – прокоментувала Брежнєва.

Співачка Ольга Цибульська після перегляду фото з Бучі та Ірпеня не пошкодувала міцних слів, щоб описати побачене.

– С**и, вас навіть пекло не прийме. Німію від болю, – заявила Цибульська.

Співак Андрій Данилко, також відомий під псевдонімом Вєрка Сердючка, також не залишився осторонь – він заявив, що відчуває лють крізь сльози. Андрій закликав увесь світ зупинити злочинця та його армію ґвалтівників за всяку ціну.

– Буча, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Харків, Чернігів… Скільки ще таких відкриттів на нас чекає? Скільки ще подібних злочинів має бути скоєно, щоб світ остаточно зрозумів, що має справу зі злочинцем, який з’їхав з котушок, якого потрібно зупинити за будь-яку ціну негайно.

Не тільки українські зірки говорять про цей жах – шведська модель Ельза Госк вважає російських солдатів монстрами, і закликала світ негайно це припинити.