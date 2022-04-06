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Марс под Киевом: Руслана показала разрушенную Бородянку

6 апреля 2022, 15:26
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Марс под Киевом: Руслана показала разрушенную Бородянку

Певица Руслана посетила Бородянку, которую освободили от российских захватчиков. Артистка сравнила ее с планетой Марс, которая будто находится под Киевом.

В Facebook Руслана обнародовала видео, сообщив, что решила отвезти местным пострадавшим помощь.

— Привезли в Бородянку и близлежащие к Буче населенные пункты гуманитарную помощь… Это было страшно и жутко. Поразила реакция людей, мы пели гимн и просто обнимались. Слава Украине! — написала исполнительница.

В видео Руслана показала, что российские военнослужащие сделали с украинским поселком городского типа. В ролике видны разрушенные дома, школы, садики, обстрелянные автомобили и военную технику.

— Все полностью разрушено… По дороге вижу весь этот треш. Среди слов нет таких терминов, которые я вижу, — сказала артистка.

Позже певица обнародовала еще видео, отметив, что Россия — черная дыра мира, которая стремится засосать весь свет цивилизации.

— Путинская Россия этой войной сама подписала приговор. Сама себе указала свой конец. Руины, которые они устроили в наших городах и селах – это отражение их разрушенной бесчеловечной сущности, — подчеркнула Руслана.

Ранее мы писали, что блогер Даша Квиткова пригласила поклонников “русского мира” в Бучу. Она отметила, что оплатит билет каждому, кто захочет посмотреть, что сделали российские захватчики.

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Теги
Війна в Україні , Руслана
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