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Оплачу квиток кожному! Даша Квіткова запросила шанувальників “русского міра” в Бучу

6 Квітня 2022, 14:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Оплачу квиток кожному! Даша Квіткова запросила шанувальників “русского міра” в Бучу
Джерело: Даша Квіткова

Дружина ведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова запросила шанувальників “русского міра” в Бучу, Ірпінь, Маріуполь, Чернігів та інші міста України.

В Instagram Даша написала, що вже кілька днів постійно плаче. Її чоловік поїхав назад захищати Київ, а вона із сином залишилася на Західній Україні.

– У серці велика рана, яку зробив “русскій мір” і з кожним днем ​​ця рана стає більшою. Цей “мір” вбиває, забирає дома, руйнує сім’ї та багато страшних речей, які навіть у голові не вкладаються, – зазначила Квіткова.

Вона наголосила, що те, що ми всі побачили за останні дні – страшніше за будь-який фільм жахів і цьому немає прощення.

– Я оплачу кожному квиток у Бучу, Ірпінь, Маріуполь, Чернігів та інші міста України, де побували ваші солдатики, щоб ви особисто взяли участь у цій “постанові”, щоб особисто відчули запах, який тепер стоїть на вулицях, щоб особисто вивозили тіла, над якими знущалася ваша “доблесна армія”. Світ поділився на дві частини – на людей та на Росію, – підсумувала блогерка.

Фотографії з Київської області привели в жах весь цивілізований світ. Всесвітньо відомі люди та українські зірки не залишилися осторонь, засудивши звірства росіян.

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Теги
Війна в Україні , Даша Квіткова
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