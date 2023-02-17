Українська співачка Оля Полякова випустила нову пісню під назвою Танцюю, як в останній раз. Це своєрідний маніфест сильної жінки.

Так, пісня написана українською мовою, як і вся концертна програма артистки на майбутнє жіноче свято. Їй у цьому допомогла композитор Ольга Бажана, співпраці з якою Полякова дуже рада.

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– Я нарешті знайшла свого автора, який тонко відчуває не лише мої настрої та переживання, а й дуже точно передає мою енергію у піснях, – додада співачка.

Щодо самої пісні, то вона викликає цілу бурю емоцій.

– Наша нова пісня Танцюю, як в останній раз одночасно сумна та надихаюча, з вірою та надією на те, що завтрашній день буде краще, ніж сьогодні, а сьогодні треба жити та вірити у краще, – заявила Оля.

Нещодавно Kola та MamaRika представили пісню Люди. Робота присвячена всім українцям, які переживають найскладніші моменти свого життя. Усі ці люди все ще залишаються сильними, не падають духом, борються до останнього за своє.