Украинская певица Kola вместе с MamaRika выпустили клип на совместную песню Люди.

Работа посвящена всем украинцам, которые переживают самые сложные моменты своей жизни. Все эти люди все еще остаются сильными, не падают духом, борются до последнего за свое.

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Для создания клипа использованы реальные кадры войны. Это — хроники событий происходящего от 24 февраля 2022 года. По заявлению артисток, видео никого не оставит равнодушным — его невозможно смотреть без слез.

— Эта песня о людях. Об обычных украинцах, благодаря своей силе духа, стойкости, превратились в титанов. Я горжусь нашими людьми, и благодарю всех, кто ежедневно приближает нас к победе, — заявила Kola.

MamaRika также считает, что украинцев невозможно победить.

— Каждый украинец – это большая душа, прямо сейчас проживающая свою историю. Но в то же время все мы, как цепь, объединены одной мечтой… Мечтой, пронизанной кровью и слезами, ежедневным героизмом, титаническим трудом, болью и верой в победу! – заявила певица.

Недавно украинская артистка Victoria Niro представила новый сингл Віра. Песня посвящена девочке по имени Вера, которая родилась в бомбоубежище в первые дни полномасштабного вторжения.