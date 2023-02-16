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Народилася у бомбосховищі! Victoria Niro презентувала пісню Віра про дитину війни

16 Лютого 2023, 18:09
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Victoria Niro

Молода українська артистка Victoria Niro презентувала новий сингл Віра. В основу композиції лягла реальна історія дівчинки Віри, яка народилась в перші дні повномасштабного вторгнення в бомбосховищі. До речі, саме тому батьки її так і назвали, мовляв, живуть з вірою у нашу перемогу.

– Інший сенс пісні. Ми Віримо у Збройні сили, у себе, в перемогу і мир! Найчастіше згадуємо про віру у молитвах. Тому ця пісня має особливий сенс, який показує нас справжніх і демонструє світу незламність нашого духу, – говорить Victoria Niro.

Співачка переконує, що основний меседж роботи – показати незламність духу українців.

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Що пишуть користувачі про трек Віра:

  • З вірою в перемогу, вірю у твій подальший успіх, у ще більші досягнення. Пісня дуже гарна. 
  • Як завжди, круто. Тримайтеся, українці! Ви вистоїте, з вами весь світ! Ми віримо у вашу перемогу! Салам з Казахстану! Слава Україні!
  • Дуже круто. Дякую вам, щойно слухав вірш Крила Ліни Костенко у виконанні Богдана Ступки, й одразу ваш кліп, аж мурашки по шкірі пішли.
  • Непогано, не хітяра, але в плейлисті хай бовтається, норм пісенька. Дякую, чекаю наступних пісень.
  • Дуже сильна пісня! Дуже зворушливе виконання!
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Теги
Війна в Україні Пісня
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