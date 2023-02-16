Молода українська артистка Victoria Niro презентувала новий сингл Віра. В основу композиції лягла реальна історія дівчинки Віри, яка народилась в перші дні повномасштабного вторгнення в бомбосховищі. До речі, саме тому батьки її так і назвали, мовляв, живуть з вірою у нашу перемогу.
– Інший сенс пісні. Ми Віримо у Збройні сили, у себе, в перемогу і мир! Найчастіше згадуємо про віру у молитвах. Тому ця пісня має особливий сенс, який показує нас справжніх і демонструє світу незламність нашого духу, – говорить Victoria Niro.
Співачка переконує, що основний меседж роботи – показати незламність духу українців.
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Що пишуть користувачі про трек Віра:
- З вірою в перемогу, вірю у твій подальший успіх, у ще більші досягнення. Пісня дуже гарна.
- Як завжди, круто. Тримайтеся, українці! Ви вистоїте, з вами весь світ! Ми віримо у вашу перемогу! Салам з Казахстану! Слава Україні!
- Дуже круто. Дякую вам, щойно слухав вірш Крила Ліни Костенко у виконанні Богдана Ступки, й одразу ваш кліп, аж мурашки по шкірі пішли.
- Непогано, не хітяра, але в плейлисті хай бовтається, норм пісенька. Дякую, чекаю наступних пісень.
- Дуже сильна пісня! Дуже зворушливе виконання!