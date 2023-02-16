Молода українська артистка Victoria Niro презентувала новий сингл Віра. В основу композиції лягла реальна історія дівчинки Віри, яка народилась в перші дні повномасштабного вторгнення в бомбосховищі. До речі, саме тому батьки її так і назвали, мовляв, живуть з вірою у нашу перемогу.

– Інший сенс пісні. Ми Віримо у Збройні сили, у себе, в перемогу і мир! Найчастіше згадуємо про віру у молитвах. Тому ця пісня має особливий сенс, який показує нас справжніх і демонструє світу незламність нашого духу, – говорить Victoria Niro.

Співачка переконує, що основний меседж роботи – показати незламність духу українців.

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