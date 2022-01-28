Мандрувати Україною – круто! Юлік показав фото з Карпат

Шоумен Юлік вирушив до Карпат, аби яскраво провести вікенд у компанії друзів. Фото з відпочинку він поділився у своєму блозі в Instagram.

Цього разу місце для відпочинку Юлік обрав не випадково, адже з року в рік він традиційно з сім’єю проводить час у горах, катаючись на лижах та насолоджуючись природою Карпат.

– Для мене тема відпочинку є особливою, адже я не тільки маю змогу переключити картинку а й показати сину нові, ще не звідані місця. Син Денис із захопленням споглядає та відкриває для себе, те, що колись показував мені мій батько, – пояснює артист.

Місцем для відпочинку Юлік обрав мальовниче село Плав’я, де поселився в одному із будиночків у компанії друзів.

– Мандрувати Україною – це круто! Це таке урізноманітнення, що передати словами важко. За можливості мандруйте та не забувайте про відпочинок. Для мене це вже як традиція – взимку брати все необхідне та рухатись у напрямку гір. Там відчуваю своє місце сили, адже де б ми не були, і де б не відпочивали, все ж на Батьківщині найкраще, – додає Юлік.

Якщо захочете зробити зимовий відпочинок у Карпатах більш насиченим, не обмежуйтесь катанням на схилах і дегустацією глінтвейну. Що ще подивитися у Карпатах – найкращі місця знають тревел-блогери Макс Узол та Оля Манько.