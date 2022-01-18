Новорічні свята та застілля добігають кінця. Саме час вирушити на пошуки пригод! Ведуча реаліті Ревизори на порозі (Новий канал) Ганна Жижа поділилася своїми улюбленими місцями неподалік Києва.

Відзначайте, де не були, і обов’язково плануйте чергову маленьку подорож.

Ландшафтний парк у селі Буки

Де: 120 км від Києва

– Дуже гарне місце, лише один його вигляд принесе вам задоволення. Тут багато пам’ятників, які, за словами екскурсоводів, мають чарівні властивості (усміхається). Наприклад, трійко жаб, до яких можна доторкнутися на удачу. Фонтан, який раніше прикрашав Майдан Незалежності. На території є невеличкий зоопарк, башти, мости, Казкова галявина з фігурками героїв казок. На жаль, взимку парк не працює, але якось саме в несезон доброзичливий охоронець мене пропустив на півгодинки. Може, і вам пощастить? До речі, власник парку живе на його території, – каже телеведуча.

Зоопарк 12 місяців

Де: село Демидів, за 25 км від Києва

– Сучасний і дивовижний зоопарк. На вас чекає зустріч із близько 100 видами рідкісних та екзотичних тварин. Зараз зоопарк переживає нелегкі часи. Через локдауни відвідувачів значно поменшало. Відтак тваринам не вистачає уваги та спілкування, а зоопарку – коштів на корми. Відвідайте це гарне місце та допоможіть тваринам добрим словом і доброю справою. Мій улюблений павільйон – мавпячий (усміхається), – каже Ганна.

Трахтемирів

Де: село в Черкаській області, за 130 км від Києва

– Одне з сакральних місць України, в минулому – козацька столиця. Місце невимовної краси з багатьма таємницями, місце сили. Сьогодні на території Трахтемирівського півострова діє національний ландшафтний заповідник. А за княжих часів тут стояло літописне давньоруське місто Заруб, відоме своїм монастирем. Треба просто побути там наодинці з природою, мовчки, і відчути енергетику місця, – каже ведуча.

Букський каньйон

Де: неподалік від Умані (Черкаська область), за 180 км від Києва

– Витвір мистецтва від природи. Міні-Норвегія з її фіордами. Рекомендую вирушити туди влітку, аби погріти кісточки на теплому камінні та послухати річку, – каже Ганна.

Коростишівський каньйон

Де: Житомирська область, за 100 км від Києва

– Каньйон має форму підкови з озером всередині. Навколо озера стоять гранітні скелі та росте ліс. Велике враження справляє прозора вода, в ній ідеально видно дно. Коростишівський каньйон – це неймовірно гарне місце, яке просто зачаровує. Ліс, скелі та озеро разом утворюють цілісну композицію. Я обожнюю взяти чай у термогорнятку, плед, книжку та поїхати до каньйону хоча б на кілька годин, – каже ведуча.

Дивіться прем’єру реаліті Ревізори на порозі 14 лютого на Новому каналі. У кожному випуску три пари готельєрів будуть по черзі гостювати одне в одного та оцінювати рівень сервісу.

Наприкінці кожного випуску учасники обиратимуть заклад, у якому їм було найкомфортніше. І, що важливо, голосуватимуть власними грошима! Самостійно вирішуючи, на скільки тягне сервіс, гостинність і номери готелю.