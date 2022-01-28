Путешествовать по Украине – круто! Юлик показал фото из Карпат

Шоумен Юлик отправился в Карпаты, чтобы ярко провести уикенд в компании друзей. Фото с отдыха он поделился в своем блоге в Instagram.

В этот раз место для отдыха Юлик выбрал не случайно, ведь из года в год он традиционно с семьей проводит время в горах, катаясь на лыжах и наслаждаясь природой Карпат.

— Для меня тема отдыха особенная, ведь я не только могу переключить картинку но и показать сыну новые, еще не посещенные места. Сын Денис с восторгом созерцает и открывает для себя то, что когда-то показывал мне мой отец, — объясняет артист.

Местом для отдыха Юлик выбрал живописное село Плавье, где поселился в одном из домиков в компании друзей.

— Путешествовать по Украине — это круто! Это такое разнообразие, что передать словами сложно. По возможности путешествуйте и не забывайте об отдыхе. Для меня это уже как традиция – зимой брать все необходимое и двигаться в направлении гор. Там чувствую свое место силы, ведь где бы мы ни были, и где бы ни отдыхали, все же на Родине лучше, — добавляет Юлик.

Если захотите сделать зимний отдых в Карпатах более насыщеным, не ограничивайтесь катанием на склонах и дегустацией глинтвейна. Что еще посмотреть в Карпатах — лучшие места знают тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько.