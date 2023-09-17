Український співак і боєць Віталій Козловський показав свого нового друга, якого він завів під час служби. Так, сцену музикант проміняв на бліндажі та зброю, тож змінилися й оточення.

В Instagram він показав відео, де грається з маленьким цуценям. Чотирилапий помічник грайливо кусає музиканта за пальці – такі “поцілунки” з гострими молочними зубами Віталію до душі. На тлі відео можна побачити ящики з боєприпасами. Судячи зі звуків, які видають цвіркуни та цикади, Козловський разом зі своїми братами по зброї вирішили переночувати на природі.

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– Маленька радість Рубі, – додав до ролика підпис музикант.

Судячи із зовнішнього вигляду, цуценяті всього кілька місяців, і воно з радістю йде на контакт з артистом. Можливо, Віталій його підгодовує, або разом проводить час – адже в компанії важкі часи проживаються легше.

Загалом, в артиста дуже насичено проходять будні – раніше Козловський прокотився на танку разом зі своїми братами по зброї і показав, який вигляд має у військовій формі. Віталій явно не нудьгує, і на службі вже понад три місяці.