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Маленькая радость: Козловский показал своего нового друга на фронте

17 сентября 2023, 11:22
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Виталий Козловский

Украинский певец и боец Виталий Козловский показал своего нового друга, которого он завел во время службы. Так, сцену музыкант променял на блиндажи и оружие, поэтому сменились и окружающие.

В Instagram он показал видео, где играется с маленьким щенком. Четырехлапый помощник игриво кусает музыканта за пальцы — такие “поцелуи” с острыми молочными зубами Виталию по душе. На фоне видео можно увидеть ящики с боеприпасами. Судя по звукам, которые издают сверчки и цикады, Козловский вместе со своими братьями по оружию решили переночевать на природе.

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— Маленькая радость Руби, — добавил к ролику подпись музыкант.

Судя по внешнему виду, щенку всего несколько месяцев, и он с радостью идет на контакт с артистом. Возможно, Виталий его подкармливает, или вместе проводит время — ведь в компании трудные времени проживаются легче.

В целом, у артиста очень насыщено проходят будни — ранее Козловский прокатился на танке вместе со своими братьями по оружию и показал, как выглядит в военной форме. Виталий явно не скучает, и на службе уже больше трех месяцев.

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