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Максимально неочікувано: Олексій Суровцев освідчився колишній дружині Ксенії

16 Червня 2023, 18:40
Даніїл Самсонов Журналіст Факти ICTV Юлія Захарченко редакторка стрічки
Максимально неочікувано: Олексій Суровцев освідчився колишній дружині Ксенії

Український актор, зірка шоу Танці з зірками Олексій Суровцев, якого називають бородатою котомамою, освідчився своїй колишній дружині Ксенії Суровцевій.

Про це повідомляє журналіст Факти ICTV Даніїл Самсонов, який зафіксував радісну подію закоханої пари на відеозапис.

Сама ж Ксенія Суровцева розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram, що це було максимально неочікувано.

Ксенія Суровцева – 10-разова чемпіонка України з еротичного танцю, психологиня та друга дружина актора. Шлюб Олексія та Ксенії тривав 12 років. Розлучення було для пари дуже складним, розповідав український актор.

У 2022 році Олексій Суровцев зізнався, що він повернувся до дружини Ксенії. Він поділився, що це і є та людина, з якою він хотів би зустріти старість.

Олексій зазначив, що Ксенія його підтримує й надихає. Суровцев додав, що рішення розійтися свого часу було помилкою, яку він намагається зараз виправити.

Хореограф та актор серіалу Слід Олексій Суровцев розповів, що про початок повномасштабної війни дізнався, коли перебував у відпустці у Карпатах. Пізніше він повернувся в Ірпінь і займався порятунком тварин. А нещодавно Суровцев відкрив притулок для тварин.

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Фото: Ксенія Суровцева

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Актор Весілля Одруження Олексій Суровцев Притулок для тварин
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