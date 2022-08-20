Вона мене надихає! Олексій Суровцев натякнув на повернення до колишньої дружини

Хореограф та актор серіалу Слід Олексій Суровцев розповів, що про початок повномасштабної війни дізнався, коли перебував у відпустці у Карпатах.

Пізніше він повернувся в Ірпінь та займався порятунком тварин. А нещодавно Суровцев відкрив притулок для тварин. Про це він розповів в інтерв’ю проєкту Як ти? на СТБ із Григорієм Решетником.

— Притулок знаходиться прямо в моєму будинку в Ірпені. Там була крамниця до війни. Мені зробили знижку 50% на оренду. Я там усе перебудував. Мені написала дівчина, у якої був готель для котів на Борщагівці. Вона продала мені бокси для тварин, — розповів актор.

Суровцев розповів, що перед початком війни розійшовся з коханою Анною Скворцовою (призерка чемпіонатів Європи та світу з фітнесу та бодибілдингу). В інтерв’ю він розповів, про причини розриву.

Зараз дивляться

— У нас були дуже пристрасні стосунки. Мені як творчій людині, з нею було складно. Вона — спортсменка. У неї інший режим. Я не знав, про що з нею розмовляти. У мене був напружений період: знімання у серіалі та участь у танцювальному шоу. Я спав по 4 години, схуд на 10−12 кг. Я нічого не хотів. Аня не підтримувала. Я зрозумів, що так не може продовжуватися, — зазначив актор.

Однак, як зізнався актор, він зараз не самотній. Адже відновив стосунки з колишньою дружиною Ксенією. Він зазначив, що вона його підтримує та надихає. Суровцев додав, що його рішення покинути Ксенію свого часу – було помилкою. І зараз, він намагається її виправити.