Максимально неожиданно: Алексей Суровцев сделал предложение бывшей жене Ксении

Украинский актер Алексей Суровцев, которого называют бородатой котомамой, сделал предложение своей бывшей жене Ксении Суровцевой.

Об этом сообщает журналист Факты ICTV Даниил Самсонов, который зафиксировал радостное событие влюбленной пары на видеозапись.

Сама же Ксения Суровцева рассказала в Stories на своей странице в Instagram, что это было максимально неожиданно.

Ксения Суровцева — 10-кратная чемпионка Украины по эротическому танцу, психолог и вторая жена актера. Брак Алексея и Ксении длился 12 лет. Развод был для пары очень сложным, говорил украинский актер.

В 2022 году Алексей Суровцев признался, что он вернулся к жене Ксении. Он поделился, это и есть тот человек, с которым он хотел бы встретить старость.

Алексей отметил, что Ксения его поддерживает и вдохновляет. Суровцев добавил, что решение разойтись в свое время было ошибкой, которую он пытается сейчас исправить.

Хореограф и актер сериала След Алексей Суровцев рассказал, что о начале полномасштабной войны узнал, когда находился в отпуске в Карпатах. Позже он вернулся в Ирпень и занимался спасением животных. А недавно Суровцев открыл приют для животных.

Фото: Ксения Суровцева