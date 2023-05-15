Максим Галкін вимагає зняти з нього статус іноагента в Росії

Російський гуморист Максим Галкін вимагає зняти з себе статус іноагента в РФ. “Небажаною персоною” артиста зробили ще у вересні 2022 року, а тепер Галкін хоче це змінити.

За даними російських ЗМІ, Максим ще 11 травня подав позов до Мін’юсту РФ з вимогою виключити його зі списку іноземних агентів. Це вже не перша зірка, яка вимагає від влади зняти цей статус із себе. Раніше на такий крок пішла співачка Земфіра, яка потрапила до переліку у лютому цього року.

Нагадаємо, що Галкін спершу радів особливому статусу в РФ, назвавши це досягненням. 17 вересня 2022 року він заявив, що ніколи не отримував фінансування від України, через що артиста і внесли до списку іноагентів. Тоді Максим додав, що має повне право висловлювати свою думку щодо війни, адже вона не продається.

Після цього за Галкіна заступилася його дружина Алла Пугачова, яка також попросила внести її до списку іноагентів.

Із перших днів повномасштабного вторгнення пара з дітьми відлетіла до Ізраїлю, де вже встигли набути громадянства. Максим активно виступає на концертах і навіть публічно підтримує Україну зі сцени.