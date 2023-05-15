Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персоны

Максим Галкин требует снять с него статус иноагента в России

15 мая 2023, 13:37
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Галкін

Российский юморист Максим Галкин потребовал снять с себя статус иноагента в РФ. “Нежелательной персоной” артиста сделали еще в сентябре 2022 года, и теперь Галкин хочет это изменить.

По данным российских СМИ, Максим еще 11 мая подал иск Минюсту РФ с требованием исключить его из списка иностранных агентов. Это уже не первая звезда, которая требует от властей снять этот статус из себя. Ранее на такой шаг пошла певица Земфира, которая попала в перечень в феврале этого года.

Напомним, что Галкин поначалу радовался особому статусу в РФ, назвав это достижением. 17 сентября 2022 он заявил, что никогда не получал финансирование от Украины, из-за чего артиста и внесли в список иноагентов. Тогда Максим добавил, что имеет полное право выражать свое мнение касательно войны, ведь оно не продается. 

Читайте также:
ГалкинНекая награда: Галкин прокомментировал свое включение в список иноагентов

После этого за Галкина заступилась его жена Алла Пугачева, которая также попросила внести ее в список иноагентов.

С первых дней полномасштабного вторжения пара с детьми улетела в Израиль, где уже успели получить гражданство. Максим активно выступает на концертах, и даже публично поддерживает Украину со сцены.

Теги
Война в Украине Максим Галкін Россия
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь