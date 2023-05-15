Максим Галкин требует снять с него статус иноагента в России

Российский юморист Максим Галкин потребовал снять с себя статус иноагента в РФ. “Нежелательной персоной” артиста сделали еще в сентябре 2022 года, и теперь Галкин хочет это изменить.

По данным российских СМИ, Максим еще 11 мая подал иск Минюсту РФ с требованием исключить его из списка иностранных агентов. Это уже не первая звезда, которая требует от властей снять этот статус из себя. Ранее на такой шаг пошла певица Земфира, которая попала в перечень в феврале этого года.

Напомним, что Галкин поначалу радовался особому статусу в РФ, назвав это достижением. 17 сентября 2022 он заявил, что никогда не получал финансирование от Украины, из-за чего артиста и внесли в список иноагентов. Тогда Максим добавил, что имеет полное право выражать свое мнение касательно войны, ведь оно не продается.

После этого за Галкина заступилась его жена Алла Пугачева, которая также попросила внести ее в список иноагентов.

С первых дней полномасштабного вторжения пара с детьми улетела в Израиль, где уже успели получить гражданство. Максим активно выступает на концертах, и даже публично поддерживает Украину со сцены.