Гуморист Максим Галкін відреагував на включення його Міністерством юстиції РФ до списку іноагентів.

Артист оприлюднив відеозвернення, в якому сказав, що ніколи не отримував коштів від України, на які нібито здійснював політичну діяльність.

– Звісно, ​​це не правда. По-перше, я не займаюся політичною діяльністю. По-друге, я займаюся гумористичною діяльністю. Політична сатира та гумор це те, що я робив та роблю протягом 28 років. Жартував раніше про політиків 1990-х, потім початку 2000-х, зараз із нинішніх, – зазначив Галкін.

Додає, вважає своїм невід’ємним правом висміювати те, що турбує його.

Зараз дивляться

– Щодо коштів з України, то коли виступав там років 10 тому, тоді отримував якісь гонорари, але вже багато років ні копійки взагалі ні за що не отримую… Взагалі я не знаю, навіщо мене штовхають у політику, хоча я ніколи до неї не прагнув, – наголосив Максим.

Гуморист зазначив, що він має повне право ділиться своєю щирою думку, оскільки він не торгує нею.

– Іноагентом я себе не вважаю, але оскільки перебуваю в компанії дуже гідних людей, вважатиму це якоюсь нагородою, – сказав Галкін.

Він додав, що у влади РФ зараз мають бути інші турботи, аніж боротьба з ним як із іноагентом.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни гуморист підтримує Україну. 16 вересня стало відомо, що Росія визнала Галкіна іноагентом.

Сам гуморист зараз гастролює світом із концертами. Весною він заявляв, що віддаватиме частину прибутку на допомогу потерпілим українцям.