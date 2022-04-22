Максим Галкин пожертвует часть денег с концертов украинским беженцам

Российский ведущий Максим Галкин заявил о финансовой помощи украинским беженцам. Часть заработанных денег с дальнейших концертов пойдут на помощь жителям Украины, которые пострадали от войны с Россией.

— Дорогие друзья! На объявленные и дополнительные концерты уже проданы биллеты — по просьбам зрителей я организую еще два мероприятия — в Тель-Авиве 13 июня и Хайфе 15 июня. Часть заработанных средств я перечислю на помощь украинским беженцам, — заявил Галкин.

Он добавил, что его фанатам, купившим биллеты, будет приятно знать об их участии в благом деле.

На фоне широкомасштабного вторжения России в Украину, Галкин не побоялся выразить свое мнение. Еще 24 февраля он заявил, что держит связь с родными и близкими из Украины, и считает, что оправданий войне просто нет. В связи с этим он нарвался на критику россиян.

В апреле он опубликовал историю раненной во время эвакуации из Мариуполя Киры Чеберко, которая вместе с мамой пряталась в подвале, а затем была ранена растяжкой. Также Максим подчеркнул, что эта украинская девочка точно не собиралась ни на кого нападать. За подобные публикации он нарвался на критику со стороны жителей РФ.