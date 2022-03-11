Макс Барских запретил свою музыку в России

Украинский певец Макс Барских официально запретил использовать свою музыку на территории России. На такой шаг он пошел из-за войны в Украине.

— Я официально запрещаю использовать мою музыку на территории РФ в любом виде, всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит в качестве саундтреков! Я не хочу, чтоб моя музыка звучала в стране, развязавшей войну в Украине! Я так же изымаю весь каталог своих песен из цифрового пространства РФ. Предлагаю всем украинским артистам сделать тоже самое!

Ранее появилась новость о том, что Макс Барских не вернет деньги за отмененные концерты в России. Певец хочет отдать все на поддержку Украины.

Макс Барских много лет строил карьеру в России и получал там награды даже во время войны на Донбассе. Только с началом полномасштабного вторжения России в Украину артисту удалось занять довольно четкую позицию.

Сейчас Макс Барских открыто называет РФ и Путина агрессором и рассказывает правду о войне своим подписчикам в Instagram. За это ему уже прилетели первые угрозы от российских коллег.

Не все коллеги Макса Барских нашли в себе смелость открыто высказаться об ответственности России за развязанную войну. Украинки Ани Лорак, Светлана Лобода и Регина Тодоренко решили отмолчаться и продолжают просто “молиться за мир” между странами.