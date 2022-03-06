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Алан Бадоєв запросив Тіматі в Україну після погроз Барських: Подивишся людям у вічі

6 Березня 2022, 11:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Алан Бадоєв запросив Тіматі в Україну після погроз Барських: Подивишся людям у вічі

Відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв заступився за Макса Барських, на якого “наїхав” російський музикант Тіматі.

Днями Барських назвав Росію дірявою, і за ці слова Тіматі пригрозив музикантові, заявляючи, що він усі ці роки “жер з їхньої ложки”. За нашу зірку заступився спочатку Потап, заявивши, що вони обов’язково зустрінуться і поговорять.

Тепер своє плече підставив і Алан Бадоєв, заявивши, що слова Тіматі робить лише жалюгідні спроби привернути увагу.

– Це просто не має значення зараз – тобі вчора я і Максим не відповідали. Нам просто ніколи приділяти увагу дрібниці, – заявив кінорежисер.

Алан також запросив Тіматі в Україну, щоб той особисто побачив те, що залишилося від міст, і глянув людям у вічі.

Відомо, що зараз Потап та Барських одержують погрози після своїх заяв та відповідей Тіматі. Вони опублікували в Instagram скриншот повідомлення зі словами “Ми тебе знайшли. Чекай на гостей!” Втім, Потап переконаний, що такі СМС свідчать, що зірки все роблять правильно і їх чують. За номером відомо, що повідомлення виходять із боку Росії.

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Теги
Алан Бадоєв , Макс Барських , Потап
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