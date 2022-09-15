Український співак Макс Барських скасував концерт в Азербайджані. За заявою артиста, у всьому винен збройний конфлікт країни з Вірменією.

Про це Барських заявив у Instagram.

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– Ми вирішили скасувати концерт в Азербайджані. Будь-яка країна, яка дозволяє собі агресію проти іншої – не місце для моїх концертів, – заявив Макс.

Відомо, що в ніч проти 13 вересня війська Азербайджану відкрили вогонь територією сусідньої Вірменії.

Артист провів паралель між Україною та Росією – Барських не виступає у РФ зі своїми концертами, і з початку війни заборонив використовувати свою творчість на території країни-агресора.

Раніше в мережі розповсюджували інформацію про те, що артист планує приїхати до Санкт-Петербурга наприкінці літа. Сам музикант заявив, що це черговий фейк, і на територію країни-терориста він не планує їхати.

Нагадаємо, що і в Україні Макс довго не виступав під час війни. Артист Барських уперше з лютого з’явився на сцені на початку липня – це було у столичному метро. За заявами зірки, це була для нього дуже важлива подія – він хотів побачити усмішки людей хоча б на мить.