Украинский певец Макс Барских отменил свой концерт в Азербайджане. По заявлению артиста, всему виной вооруженный конфликт страны с Арменией.

Об этом Барских заявил в Instagram.

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— Мы приняли решение отменить концерт в Азербайджане. Любая страна, позволяющая себе агрессию против другой — не место для моих концертов, — заявил Макс.

Известно, что в ночь на 13 сентября войска Азербайджана открыли огонь по территории соседней Армении.

Артист провел параллель между Украиной и Россией — Барских не выступает в РФ со своими концертами, и с начала войны запретил использовать свое творчество на территории страны-агрессора.

Ранее в сети распространяли информацию о том, что артист планирует приехать в Санкт-Петербург в конце лета. Сам музыкант заявил, что єто очередной фейк, и на территорию страны-террориста он не планирует ехать.

Напомним, что и в Украине Макс долго время не выступал во время войны. Артист Барских впервые с февраля появился на сцене в начале июля — это было в столичном метро. По заявлениям звезды, это было для него очень важным событием — он хотел увидеть улыбки людей хотя бы на миг.