Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Макс Барских отказался выступать в Азербайджане из-за агрессии: провел параллель с Россией

15 сентября 2022, 13:31
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Макс Барських

Украинский певец Макс Барских отменил свой концерт в Азербайджане. По заявлению артиста, всему виной вооруженный конфликт страны с Арменией.

Об этом Барских заявил в Instagram.

Макс Барских

Сейчас смотрят

— Мы приняли решение отменить концерт в Азербайджане. Любая страна, позволяющая себе агрессию против другой — не место для моих концертов, — заявил Макс.

Известно, что в ночь на 13 сентября войска Азербайджана открыли огонь по территории соседней Армении.

Артист провел параллель между Украиной и Россией — Барских не выступает в РФ со своими концертами, и с начала войны запретил использовать свое творчество на территории страны-агрессора.

Ранее в сети распространяли информацию о том, что артист планирует приехать в Санкт-Петербург в конце лета. Сам музыкант заявил, что єто очередной фейк, и на территорию страны-террориста он не планирует ехать.

Читайте также:
Макс БарськихПропагандисты беснуются: Барских отреагировал на анонсированные концерты в РФ

Напомним, что и в Украине Макс долго время не выступал во время войны. Артист Барских впервые с февраля появился на сцене в начале июля — это было в столичном метро. По заявлениям звезды, это было для него очень важным событием — он хотел увидеть улыбки людей хотя бы на миг.

Теги
Азербайджан Війна в Україні Макс Барских
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь