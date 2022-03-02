Український співак Макс Барських записав емоційне відео для своїх підписників. Композитор вважає, що Путін перетворив Росію на смітник, над яким сміється весь світ.

У своєму зверненні Барських намагається переконати жителів РФ у тому, що Путіну начхати своїх громадян. Співак також закликав жителів країни-агресора глянути правді в очі — тим, хто скаржиться на розгони на протестах, треба розуміти, що в Україні літають ракети, а люди багато діб сидять у бомбосховищі.

– Ви вважаєте, що Росія – це велика держава. Але це не так – ви не відстоюєте правду, стоячи на площах, заявляючи про свій протест проти війни, – вважає Макс.

Співак також порівняв президентів – поки Путін ховається у бункері, Володимир Зеленський зараз біля народу, у Києві, і він турбується не лише про себе.

Барських запевнив, що поки росіяни сидітимуть по будинках під страхом бути побитими на мітингу, Путін знищить і Росію.

Для тих, хто не вірить у те, що відбувається в Україні, композитор вирішив навести шокуючі цифри – на війні померло понад 6 тис. солдатів.

– Сюди закидають молодих солдатів, яких нібито відправляють на навчання. Вони тут гинуть чи здаються – подивіться, як до них ставляться наші люди. Територія Росії викреслюється з моєї географії після того, що народ України пережив. До вашої дірявої Росії ніхто не захоче приїжджати, як і бачити вас у своїх країнах. Ви постійно говорите про Америку та Європу, а самі живете комфортно за рахунок європейських та американських компаній. Зараз від вас відмовлятимуться великі іноземні компанії, і ви залишитеся у своєму маленькому вакуумі, – сказав Барських.

Нагадаємо, що навіть російський гурт Мумій Тролль різко відреагував на атаку Росії на Україну. Музиканти ухвалили рішення зупинити свою концертну діяльність – понад 20 років вони писали пісні, які об’єднували слухачів України, Росії та інших країн.

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Фото: Макс Барських