Украинский певец Макс Барских записал эмоциональные видео для своих подписчиков. Композитор считает, что Путин превратил Россию в помойку, над которой смеется весь мир.

В своем обращении Барских пытается убедить жителей РФ в том, что Путину плевать своих граждан. Певец также призвал жителей страны-агрессора взглянуть правде в глаза — тем, кто жалуется на разгоны на протестах, нужно понимать, что в Украине летают ракеты, а многие сутками сидят в бомбоубежище.

— Вы считаете, что Россия — это великая держава. Но это не так — вы не отстаиваете п равду, стоя на площадях, заявляя о своем протесте против войны, — считает Макс.

Певец также сравнил президентов — пока Путин прячется в бункере, Владимир Зеленский сейчас возле народа, в Киеве, и он переживает не только за себя.

Барских уверил, что пока россияне будут сидеть по домах под страхом быть побитыми на митинге, Путин уничтожит и Россию.

Для тех, кто не верит в происходящее в Украине, композитор решил навести шокирующие цифры — на войне умерло больше 6 тыс. солдат.

— Сюда забрасывают молодых солдат, которых якобы отправляют на учебу. Они здесь гибнут или сдаются — посмотрите, как к ним относятся наши люди. Территория России вычеркивается из моей географии после всего того, что народ Украины пережил. К вашей дырявой России никто не захочет приезжать, как и видеть вас в своих странах. Вы постоянно говорите про Америку и Европу, а сами живете комфортно за счет европейских и американских компаний. Сейчас от вас будут отказываться крупные иностранные компании, и вы останетесь в своем маленьком вакууме, – сказал Барских.

Напомним, что даже российская группа Мумий Тролль резко отреагировала на атаку России на Украину. Музыканты приняли решение остановить свою концертную деятельность — более 20 лет они писали песни, которые объединяли слушателей Украины, России и других стран.

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Фото: Макс Барских