Співачка Ані Лорак скасувала найближчі концерти у Росії, заплановані на березень 2022 року.

Про це Ані Лорак повідомила вдень 2 березня. Сьогодні вона мала виступити у Санкт-Петербурзі.

Цікаво, що спочатку Лорак скасувала концерт у Санкт-Петербурзі, а через три години повідомила про скасування усіх майбутніх виступів.

Найближчі концерти артистки заплановані на жовтень 2022 року в Німеччині (Лемго, Гамбург, Оффенбах).

Цілком ймовірно, що на такий крок співачка наважилася через хейт шанувальників. Ще вранці було відомо, що концерти Ані Лорак у Росії відбудуться за графіком.

24 лютого 2022 року Росія розпочала війну в Україні. Поки весь світ говорив слова підтримки та закликав Путіна зупинити агресію, Ані Лорак обмежилася картинкою “Stop war”.

Після зливу в мережу номерів телефонів артистів, які підтримали війну та режим Путіна, Ані Лорак таки довелося висловитись. На шостий день війни вона нагадала всім, що є українкою, а її близькі перебувають під обстрілом. Назвати Росію агресором вона досі не наважилася.