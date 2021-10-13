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Маколей Калкін прокоментував перезапуск фільму Сам удома

13 Жовтня 2021, 15:41 Валентина Чорна
Маколей Калкін прокоментував перезапуск фільму Сам удома
Джерело: Depositphotos

Американський актор Маколей Калкін, який став зіркою фільмів Сам удома, прокоментував ремейк різдвяної комедії.

На особистій сторінці у Twitter він зізнався, що не з’явиться у новій частині фільму.

– Всім привіт. Багато сьогодні про це запитують, тож уточнюю: мене НЕ буде в перезапуску Сам удома. Проте, бажаю удачі всім, хто в цьому брав участь, – написав Калкін.

У коментарях шанувальники актора зазначили, що дуже хотіли б ще раз побачити гру Маколея Калкіна.

Нагадаємо, що прем’єра оригінального фільму Сам удома від Кріса Коламбуса відбулася у 1990 році. Завдяки стрічці Маколей Калкін став популярним у 10 років.

Раніше кіностудія 20th Century Studios презентувала трейлер ремейку Сам удома. Прем’єра стрічки відбудеться 12 листопада на платформі Disney +.

Cюжет перезапуска практично не відрізняється від оригінального фільму. Головну роль у сучасній версії зіграв Арчі Єйтс, який вже відомий завдяки фільму Кролик Джоджо.

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