Американський актор Маколей Калкін, який став зіркою фільмів Сам удома, прокоментував ремейк різдвяної комедії.

На особистій сторінці у Twitter він зізнався, що не з’явиться у новій частині фільму.

– Всім привіт. Багато сьогодні про це запитують, тож уточнюю: мене НЕ буде в перезапуску Сам удома. Проте, бажаю удачі всім, хто в цьому брав участь, – написав Калкін.

Hey y’all. Just a heads up since I’ve been getting this question a lot today:

I am NOT in the new Home Alone reboot. I wish all involved the best of luck though. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 13, 2021

У коментарях шанувальники актора зазначили, що дуже хотіли б ще раз побачити гру Маколея Калкіна.

Нагадаємо, що прем’єра оригінального фільму Сам удома від Кріса Коламбуса відбулася у 1990 році. Завдяки стрічці Маколей Калкін став популярним у 10 років.

Раніше кіностудія 20th Century Studios презентувала трейлер ремейку Сам удома. Прем’єра стрічки відбудеться 12 листопада на платформі Disney +.

Cюжет перезапуска практично не відрізняється від оригінального фільму. Головну роль у сучасній версії зіграв Арчі Єйтс, який вже відомий завдяки фільму Кролик Джоджо.