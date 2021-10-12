Компанія Paramount випустила трейлер майбутнього фільму під назвою Крик (Scream) – перезавантаження культової кіносерії. Над фільмом працюють творці попередніх чотирьох картин — Меттью Беттінеллі та Тайлер Джиллет.

Фільм розповість історію про знайомих за попередніми картинами героїв — на екрани повернуться Нів Кемпбелл, Девід Аркетт і Кортні Кокс, але цього разу до них приєднаються й інші персонажі. Нові обличчя в фільмі можуть вийти на перший план, якщо Крик 5 успішно дебютує в кінотеатрах.

Нагадаємо, що Крик 4 дебютував 10 років тому – 15 квітня 2011 року.

Відомо, що Paramount заявила про вихід трейлера на честь 25-річчя першої картини серії.

Раніше в цьому році Кортні Кокс пояснила, що Крик дійсно покаже історію після подій четвертого фільму 2011 року, але це не зовсім пряме продовження.

– Буде круто і дуже страшно. Це не перезавантаження, що не ремейк, це просто новий реліз. Я думаю, він буде просто неймовірним, – заявила Кортні.

Відомо, що прем’єра фільму Крик відбудеться 14 січня 2022 року.

Нагадаємо, що днями американський актор Тімоті Шаламе поділився першими кадрами в образі Віллі Вонки. Знаменитість зіграє власника заводу солодощів в приквелі фільму Чарлі і шоколадна фабрика.