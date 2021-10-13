Американский актер Маколей Калкин, который стал звездой фильмов Один дома, прокомментировал ремейк рождественской комедии.

На личной странице в Twitter он признался, что не появится в новой части фильма.

— Всем привет. Многие сегодня об этом спрашивают, поэтому уточняю: меня НЕ будет в перезапуске Один дома. Однако, желаю удачи всем, кто в этом участвовал, — написал Калкин.

Hey y’all. Just a heads up since I’ve been getting this question a lot today:

I am NOT in the new Home Alone reboot. I wish all involved the best of luck though. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 13, 2021

В комментариях поклонники актера отметили, что очень хотели бы еще раз увидеть игру Маколея Калкина.

Напомним, что премьера оригинального фильма Один дома от Криса Коламбуса состоялась в 1990 году. Благодаря ленте Маколей Калкин стал популярным в 10 лет.

Ранее киностудия 20th Century Studios представила трейлер ремейка Один дома. Премьера ленты состоится 12 ноября на платформе Disney +.

Cюжет перезапуска практически не отличается от оригинального фильма. Главную роль в современной версии сыграл Арчи Йейтс, который уже известен благодаря фильму Кролик Джоджо.