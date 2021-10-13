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Маколей Калкин прокомментировал перезапуск фильма Один дома

13 октября 2021, 15:41 Валентина Чорна
Маколей Калкин прокомментировал перезапуск фильма Один дома
Источник: Depositphotos

Американский актер Маколей Калкин, который стал звездой фильмов Один дома, прокомментировал ремейк рождественской комедии.

На личной странице в Twitter он признался, что не появится в новой части фильма.

— Всем привет. Многие сегодня об этом спрашивают, поэтому уточняю: меня НЕ будет в перезапуске Один дома. Однако, желаю удачи всем, кто в этом участвовал, — написал Калкин.

В комментариях поклонники актера отметили, что очень хотели бы еще раз увидеть игру Маколея Калкина.

Напомним, что премьера оригинального фильма Один дома от Криса Коламбуса состоялась в 1990 году. Благодаря ленте Маколей Калкин стал популярным в 10 лет.

Ранее киностудия 20th Century Studios представила трейлер ремейка Один дома. Премьера ленты состоится 12 ноября на платформе Disney +.

Cюжет перезапуска практически не отличается от оригинального фильма. Главную роль в современной версии сыграл Арчи Йейтс, который уже известен благодаря фильму Кролик Джоджо.

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