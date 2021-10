Американский актер Маколей Калкин, который стал звездой фильмов Один дома, прокомментировал ремейк рождественской комедии.

На личной странице в Twitter он признался, что не появится в новой части фильма.

Hey y’all. Just a heads up since I’ve been getting this question a lot today:

I am NOT in the new Home Alone reboot.

I wish all involved the best of luck though.

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 13, 2021