Американский актер Маколей Калкин, который стал звездой фильмов Один дома, прокомментировал ремейк рождественской комедии.
На личной странице в Twitter он признался, что не появится в новой части фильма.
— Всем привет. Многие сегодня об этом спрашивают, поэтому уточняю: меня НЕ будет в перезапуске Один дома. Однако, желаю удачи всем, кто в этом участвовал, — написал Калкин.
Hey y’all. Just a heads up since I’ve been getting this question a lot today:
I am NOT in the new Home Alone reboot.
I wish all involved the best of luck though.
— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 13, 2021
В комментариях поклонники актера отметили, что очень хотели бы еще раз увидеть игру Маколея Калкина.
Напомним, что премьера оригинального фильма Один дома от Криса Коламбуса состоялась в 1990 году. Благодаря ленте Маколей Калкин стал популярным в 10 лет.
Ранее киностудия 20th Century Studios представила трейлер ремейка Один дома. Премьера ленты состоится 12 ноября на платформе Disney +.
Cюжет перезапуска практически не отличается от оригинального фильма. Главную роль в современной версии сыграл Арчи Йейтс, который уже известен благодаря фильму Кролик Джоджо.