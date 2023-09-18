Лідер гурту Машина времени Андрій Макаревич поставив російського журналіста на місце за його прокремлівську позицію у війні. Музикант дав інтерв’ю Георгію Лобушкіну, та воно точно пішло не так, як хотілося журналісту.

Так, Георгій вважає, що в “спецоперації” переможцем виявиться Росія, а ось війну в Україні він назвав суєтою. Водночас Лобушкін не забув згадати США – на його думку, саме Захід винен у тому, що відбувається.

Так, на інтерв’ю йшлося про вибори – Георгій вважає, що вони були підтасованими, проте Макаревич знайшов, що відповісти.

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– Ти вважаєш, що Зеленського там підтасували, ніхто не хотів обирати і просто було велике вкидання? Припини, я тебе прошу. Не треба питати очевидні речі. Сонце встає на сході, – відповів Макаревич.

Музикант також пожартував, що й Зеленський несправжній, та й вибори організували в США, адже саме там керують усім світом.

Своєю чергою, Лобушкін нагадав, що саме Захід наклав санкції на постачання ліків до Росії.

– Одна країна віроломно напала на іншу і за це дістала по голові. Ось і все. Тільки дістали жителі, які удавали, що все добре, – сказав Макаревич.

Музикант наголосив, що війна має закінчитися якнайшвидше, а Україна має повернути собі всі свої території. Артист укотре заявив, що це Росія напала на Україну – хто напав, той і неправий.

Нагадаємо, що Макаревич критикував російських пропагандистів, назвавши їхню пропаганду – базарним хамством і мовою шпани з підворіття.