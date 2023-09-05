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Іноді війна породжує в людях найкраще: Стівен Фрай сказав, чим його захопили українці

5 Вересня 2023, 13:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Стивен Фрай
Джерело: Getty Images

Британський актор і письменник Стівен Фрай розхвалив українців. Таким чином він поділився емоціями від першого дня перебування в Києві.

Зірку фільму Вайлд вразили громадяни нашої країни зі складними долями, які незважаючи ні на що змогли зберегти в собі світло і почуття гумору.

– За цей час я встиг поспостерігати за хірургічною операцією пораненого солдата (у лікарні пролунала сирена повітряної тривоги, але ніхто не звернув на неї уваги, оскільки був пацієнт, про якого треба було піклуватися). Потім я зустрів двох молодих людей, які сміялися, коли дражнилися через відмінності між їхніми новими протезами ніг, – розповів Стівен.

Також він додав, що познайомився з вдовою, в якої зовсім нещодавно загинув чоловік, захищаючи Україну від російських окупантів. І кожна людина, яку зустрів Фрай, незламна духом.

– Усіх їх об’єднувало незвичайне почуття гумору, а також глибока, непохитна рішучість протистояти варварам, які стоять біля воріт, і зберегти свою незалежність та суверенітет. Війна здатна пробудити в людях найгірше, але іноді й найкраще, – підсумував письменник.

Нагадаємо, 4 вересня Стівен Фрай прибув до Києва. Він буде ведучим на третьому Саміті перших леді та джентльменів, який відбудеться 6 вересня в столиці.

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Війна в Україні Стівен Фрай
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