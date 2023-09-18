Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич поставил российского журналиста на место за его прокремлевскую позицию в войне. Музыкант дал интервью Георгию Лобушкину, и оно точно пошло не так, как хотелось журналисту.

Так, Георгий считает, что в “спецоперации” победителем окажется Россия, а вот войну в Украине он назвал суетой. При этом, Лобушкин не забыл упомянуть США — по его мнению, именно Запад виноват в происходящем.

Так, на интервью зашла речь о выборах — Георгий считает, что они были подтасованными, на что Макаревич нашел что ответить.

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— Вы считаете, что Зеленского там подтасовали, никто не хотел избирать и просто был большое вбрасывание? Прекрати, я тебя прошу. Не надо спрашивать очевидные вещи. Солнце встает на востоке, — ответил Макаревич.

Музыкант также пошутил, что и Зеленский не настоящий, да и выборы организовали в США, ведь именно там управляют всем миром.

В свою же очередь, Лобушкин напомнил, что именно Запад наложил санкции на поставки лекарств Россию.

— Одна страна вероломно напала на другую и за это получила по голове. Вот и все. Только получили жители, которые делали вид, что все хорошо, — сказал Макаревич.

Музыкант подчеркнул, что война должна закончиться как можно скорее и Украина должна вернуть себе все свои территории. Артист в очередной раз заявил, что это Россия напала на Украину — кто напал, тот и неправ.

Напомним, что Макаревич критиковал российских пропагандистов, назвав их обращения к народу — базарным хамством и языком шпаны из подворотни.