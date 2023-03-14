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“Верхушка” схвалює: Макаревич назвав подавання матеріалу російськими пропагандистами мовою шпани

14 Березня 2023, 16:27
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Андрій Макаревич

Музикант із РФ Андрій Макаревич, який підтримує Україну з 2014 року і критикує путінську політику, висловився про російських пропагандистів та їхню манеру подавання матеріалу.

Через свою чітку позицію Макаревич нерідко стає темою для обговорення пропагандистів країни-агресора, проте музикант чітко дає зрозуміти, що йому абсолютно все одно.

– Як художник, я насамперед звертаю увагу на форму, а не на зміст. Вражає рівень майданного, базарного хамства, що захопило всі рівні інформації від державних каналів до останньої жовтої листівки. Це навіть не блатна мова – справжні блатні так не розмовляють. Це мова шпани з підворіття, – написав він у Facebook.

Андрій зробив висновок, що, судячи з усього, “верхівка” РФ таку подачу схвалює.

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– Тому напрошуються два варіанти. Перший – це їхня мова спілкування. Другий – вони вважають, що так розмовляє їхній електорат. І те, й інше чудово, – підсумував Макаревич.

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Фото: Андрій Макаревич

Теги
Андрій Макаревич Російська пропаганда
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