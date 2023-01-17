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Майлі Сайрус присвятила нову пісню Flowers своєму колишньому Ліаму Гемсворту

17 Січня 2023, 20:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Майлі Сайрус та Ліам Гемсворт 

Майлі Сайрус заспівала про свого колишнього чоловіка Ліама Гемсворта в новому синглу Flowers майбутнього альбому Endless Summer Vacation. Пісня знайшла відгук у фанатів, і це вплинуло згадки колишнього.

Пара познайомилася у 2010 році, та пробула у шлюбі з 2018 по 2020 роки.

Зараз дивляться

Хоча Сайрус не підтвердила, що Flowers присвячена стосункам із Гемсвортом, дата виходу синглу, тексти пісень та інші деталі говорять не просто про збіг.

Так, першим відсиланням є куплет із пісні:

Ми були добрими, ми були золотими.

Мрія, яку не можна продати

Ми мали рацію, поки не помилилися

Звели будинок і дивилися, як він горить

Рядки про будинок, що горить, – це метафора, яка стосується згорілого спільного будинку Майлі та Ліама. Їхнє спільне житло було знищено пожежею у Вулсі у 2018 році.

Сайрус раніше говорила, що втрата будинку пари в Малібу частково привела її та Гемсворта до весілля.

Чергова підказка – це дата релізу пісні 13 січня. Це також і день народження Ліама – актору виповнилося 33.

На одній із вечірок у 2018 році Сайрус показала елемент танцю з Гемсвортом – дуже схожий рух вона повторила і у кліпі нової пісні.

Нагадаємо, що пісні про колишні не завжди дуже гарні та позитивні. Нещодавно Шакіра презентувала нову пісню BZRP Music Session #53, в якій висміяла колишнього чоловіка Жерара Піке та його нові стосунки. У треку співається про те, що Піке проміняв Ferarri на Renault.

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