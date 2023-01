Майлі Сайрус заспівала про свого колишнього чоловіка Ліама Гемсворта в новому синглу Flowers майбутнього альбому Endless Summer Vacation. Пісня знайшла відгук у фанатів, і це вплинуло згадки колишнього.

Пара познайомилася у 2010 році, та пробула у шлюбі з 2018 по 2020 роки.

Хоча Сайрус не підтвердила, що Flowers присвячена стосункам із Гемсвортом, дата виходу синглу, тексти пісень та інші деталі говорять не просто про збіг.

Так, першим відсиланням є куплет із пісні:

Ми були добрими, ми були золотими.

Мрія, яку не можна продати

Ми мали рацію, поки не помилилися

Звели будинок і дивилися, як він горить

Рядки про будинок, що горить, – це метафора, яка стосується згорілого спільного будинку Майлі та Ліама. Їхнє спільне житло було знищено пожежею у Вулсі у 2018 році.

It’s been a heartbreaking few days. This is what’s left of my house. Love. Many people in Malibu and surrounding areas in California have lost their homes also and my heart goes out to everyone who was affected by these fires.

To help: https://t.co/YQCE1cLaej & @happyhippiefdn pic.twitter.com/vtLFytFmNw

— Liam Hemsworth (@LiamHemsworth) November 13, 2018