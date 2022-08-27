Шая Лабаф подякував своїй колишній за звинувачення в насильстві: Врятувала мені життя

Американський актор Шая Лабаф подякував своїй колишній співачці FKA Twigs за те, що вона врятувала його життя після публічного звинувачення у безжальному насильстві. 2020 року артистка подала на зірку до суду за побої, напад та заподіяння емоційного стресу.

Тоді співачка заявляла, що Лабаф душив її, погрожував розбити машину, в якій вони обоє перебували, а також свідомо заразив її венеричним захворюванням.

Шая спростував ці звинувачення і заявив, що вона не має права на відшкодування збитків і допомоги.

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Після цього він навіть думав про суїцид – на тлі звинувачень від нього відвернулися всі близькі, включаючи матір, яка з ним не спілкується. Також йому повністю закрили дорогу в кіно та й на публіці з’являтися йому соромно.

Звинувачення дозволили йому зробити зрушення точки зору – він побачив, що колишня йому врятувала життя.

-Я був так засмучений і скривджений жінкою, яка звинуватила мене у всьому цьому. Хотів у Twitter написати про це і розповісти всю ситуацію. Тепер я бачу, що вона врятувала мені життя. Вона для мене свята у моєму житті. Зсув перспективи здається дивом, – заявив актор.

Тепер він намагається стати найкращою версією себе, і навіть відмовився від алкоголю – понад 600 днів він абсолютно тверезий.

Нагадаємо, що зараз Лабаф у стосунках із Мією Гот – у пари народилася донька у квітні цього року. Відомо, що дівчинку назвали Ізабель.