Майли Сайрус спела о своем бывшем муже Лиаме Хемсворте в новом сингле Flowers будущего альбома Endless Summer Vacation. Песня нашла отклик у фанатов, и на это повлияло упоминания бывшего.

Пара познакомилась в 2010 году, и пробыла в браке с 2018 по 2020 года.

Хотя Сайрус не подтвердила, что Flowers посвящена отношениям с Хемсвортом, дата выхода сингла, тексты песен и другие детали говорят не просто о совпадении.

Так, первой отсылкой является куплет из песни:

Мы были хорошими, мы были золотыми.

Мечта, которую нельзя продать

правы, пока не ошиблись

Построили дом и смотрели, как он горит

Строки о горящем доме — это метафора, которая касается сгоревшего общего дома Майли и Лиама. Их общее жилье было уничтожено пожаром в Вулси в 2018 году.

It’s been a heartbreaking few days. This is what’s left of my house. Love. Many people in Malibu and surrounding areas in California have lost their homes also and my heart goes out to everyone who was affected by these fires.

To help: https://t.co/YQCE1cLaej & @happyhippiefdn pic.twitter.com/vtLFytFmNw

— Liam Hemsworth (@LiamHemsworth) November 13, 2018