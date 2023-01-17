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Майли Сайрус посвятила новую песню Flowers своему бывшему Лиаму Хемсворту

17 января 2023, 20:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Майлі Сайрус та Ліам Гемсворт 

Майли Сайрус спела о своем бывшем муже Лиаме Хемсворте в новом сингле Flowers будущего альбома Endless Summer Vacation. Песня нашла отклик у фанатов, и на это повлияло упоминания бывшего.

Пара познакомилась в 2010 году, и пробыла в браке с 2018 по 2020 года.

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Хотя Сайрус не подтвердила, что Flowers посвящена отношениям с Хемсвортом, дата выхода сингла, тексты песен и другие детали говорят не просто о совпадении.

Так, первой отсылкой является куплет из песни:

Мы были хорошими, мы были золотыми.  

Мечта, которую нельзя продать

правы, пока не ошиблись

Построили дом и смотрели, как он горит

Строки о горящем доме — это метафора, которая касается сгоревшего общего дома Майли и Лиама. Их общее жилье было уничтожено пожаром в Вулси в 2018 году.

Сайрус раньше говорила, что потеря дома пары в Малибу отчасти привела ее и Хемсворта к свадьбе.

Очередная подсказка — это дата релиза песни 13 января. Это также и день рождения Лиама — актеру исполнилось 33.

На одной из вечеринок в 2018 году Сайрус показала элемент танца со Хемсвортом — очень похожее движение она повторила и в клипе новой песни.

Напомним, что песни о бывших не всегда очень красивые и позитивные. Недавно Шакира презентовала новую песню BZRP Music Session #53, в которой высмеяла бывшего мужа Жерара Пике и его новые отношения. В треке поется о том, что Пике променял Ferarri на Renault.

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