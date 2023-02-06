Мадонна удивила поклонников внешним видом на Грэмми — какой певица была 5-20 лет назад

После 65-ой церемонии Грэмми, которая прошла в Лос-Анджелесе, пользователи сети обсуждают не только победителей, но и других звезд, присутствующих там.

Так, на сцену перед зрителями вышла американская певица Мадонна, чтобы забрать статуэтку коллег — Сэма Смита и Ким Петрас в номинации Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой. Артистка решила сказать несколько слов, однако все внимание поклонников было приковано к ее изменившемуся лицу.

На сцене 64-летняя Мадонна предстала в черном костюме — длинной юбке и пиджаке. Волосы она заплела в четыре косички — две у лица и две на затылке, образ завершила макияжем с ярким контурингом.

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В Twitter стали массово появляться сообщения, в которых обсуждают странный внешний вид знаменитости и то, что она переборщила с пластикой. Певицу также сравнивают с главным антагонистом серии фильмов Пила Джоном Крамером.

Мадонна шокировала на Грэмми своим новым лицом.

Мадонна больше не похожа на Мадонну.

Madonna doesn’t even look like Madonna anymore #GRAMMYs pic.twitter.com/6f31q7kTPE — Ariadne Quinn ????x5 (@ariadne_quinn) February 6, 2023

Жалкое зрелище.

Give it up, old lady. You’re truly pitiful at this point pic.twitter.com/igc73hQ3aJ — Annette L (@annette_l17) February 6, 2023

Подумал, что Мадонна похожа на кого-то, и тут меня осенило.

I was thinking Madonna looked similar to someone then it hit me. pic.twitter.com/OD7046xbAV — Chris Reid (@InnerTryps) February 6, 2023

Факты ICTV решили показать вам, как выглядит Мадонна сейчас и какой она была 5-20 лет назад, чтобы вы сами смогли оценить изменения во внешности знаменитости.

Стоит отметить, что в последнее время артистка удивляет поклонников своими выходками. Так, например, Мадонна станцевала тверк на камеру в полупрозрачном бюстгальтере, плавках с высокой талией и колготках в сеточку.

Тогда пользователи сети отметили, что певица пугает их.