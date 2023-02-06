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Мадонна удивила поклонников внешним видом на Грэмми — какой певица была 5-20 лет назад

6 февраля 2023, 14:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Мадонна
Источник: Getty Images

После 65-ой церемонии Грэмми, которая прошла в Лос-Анджелесе, пользователи сети обсуждают не только победителей, но и других звезд, присутствующих там.

Так, на сцену перед зрителями вышла американская певица Мадонна, чтобы забрать статуэтку коллег — Сэма Смита и Ким Петрас в номинации Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой. Артистка решила сказать несколько слов, однако все внимание поклонников было приковано к ее изменившемуся лицу.

На сцене 64-летняя Мадонна предстала в черном костюме — длинной юбке и пиджаке. Волосы она заплела в четыре косички — две у лица и две на затылке, образ завершила макияжем с ярким контурингом.

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В Twitter стали массово появляться сообщения, в которых обсуждают странный внешний вид знаменитости и то, что она переборщила с пластикой. Певицу также сравнивают с главным антагонистом серии фильмов Пила Джоном Крамером.

  • Мадонна шокировала на Грэмми своим новым лицом.

  • Мадонна больше не похожа на Мадонну.

  • Жалкое зрелище.

  • Подумал, что Мадонна похожа на кого-то, и тут меня осенило.

Факты ICTV решили показать вам, как выглядит Мадонна сейчас и какой она была 5-20 лет назад, чтобы вы сами смогли оценить изменения во внешности знаменитости.

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Мадонна — 2023 рік і 2003 рік

Мадонна

Мадонна — 2023 рік і 2008 рік

Мадонна

Мадонна — 2023 рік і 2013 рік

Мадонна

Мадонна — 2023 рік і 2018 рік

Стоит отметить, что в последнее время артистка удивляет поклонников своими выходками. Так, например, Мадонна станцевала тверк на камеру в полупрозрачном бюстгальтере, плавках с высокой талией и колготках в сеточку.

Тогда пользователи сети отметили, что певица пугает их.

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Грэмми (Grammy) Мадонна
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